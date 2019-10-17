Макей и Лавров обсудили по телефону актуальные вопросы белорусско-российских отношений

Владимир Макей. Фото из архива
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, контакты между министерствами иностранных дел и актуальное развитие ситуации в регионах с повышенной напряженностью", - проинформировали в МИД.-0-