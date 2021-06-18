Макей и Лавров обсудили вопрос беспрепятственного перемещения граждан Беларуси и России

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей сегодня на переговорах в Москве обсудили вопрос беспрепятственного перемещения граждан двух стран. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам встречи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсудили насущный вопрос беспрепятственного взаимного перемещения граждан наших стран, для решения которого уже много сделано, - сказал Владимир Макей. - Но необходимо двигаться дальше, наращивая интенсивность авиа- и железнодорожного сообщения до объемов, которые были до пандемии".

Владимир Макей подчеркнул: важно также принять меры по упрощению въезда автомобильным транспортом, в котором заинтересованы как субъекты хозяйствования, так и граждане Беларуси и России.-0-