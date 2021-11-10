Макей и Лавров утвердили программу согласованных действий во внешней политике на 2022-2023 годы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров в Москве по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам заседания также подписаны план межмидовских консультаций на 2022 год и постановление коллегий, в котором нашли отражение договоренности по рассмотренным вопросам.-0-