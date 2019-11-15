Макей и Лебедев обсудили организацию наблюдения за парламентскими выборами по линии СНГ

15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ, главой миссии Содружества по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси Сергеем Лебедевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На переговорах стороны обсудили вопросы, связанные с организацией международного наблюдения за парламентскими выборами по линии СНГ. Кроме того, речь шла о проблематике сотрудничества в Содружестве.-0-

Лебедев: у миссии СНГ положительное впечатление о ходе досрочного голосования в Беларуси В Беларуси находятся долгосрочные наблюдатели из восьми стран СНГ. Всего в составе миссии Содружества 475 человек, которые наблюдают за досрочным голосованием в разных регионах страны.