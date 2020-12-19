Макей и Лебедев обсудили тему белорусского председательства в СНГ в 2021 году

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие принятых на заседании Совета глав государств СНГ решений состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны уделили особое внимание целям и задачам председательства Беларуси в СНГ в 2021 году, обсудили график перспективных разноуровневых контактов и мероприятий в организации.

Владимир Макей проинформировал собеседника о подготовке Беларуси к предстоящему председательству, в том числе о разработанных проектах Концепции белорусского председательства и плана мероприятий по ее реализации. Министр отметил, что особый акцент планируется сделать на сопряжении интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, реализации проектов в наукоемких отраслях.

Собеседники условились включить перспективные предложения, прозвучавшие на заседании Совета глав государств СНГ, в документы белорусского председательства.

Стороны также обсудили другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в СНГ.-0-