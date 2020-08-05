Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 5 августа встретился с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств, главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергеем Лебедевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили процесс подготовки к заседаниям уставных органов Содружества, запланированным на второе полугодие, тематику председательства Беларуси в СНГ в 2021 году, а также другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в СНГ, - проинформировали в пресс-службе. - Рассмотрен ход избирательной кампании в Республике Беларусь и вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за президентскими выборами".

Белорусская сторона подтвердила готовность оказывать миссии наблюдателей от СНГ необходимое содействие для выполнения своего мандата, а также заявила, что сделает все возможное для обеспечения демократического и транспарентного избирательного процесса, отражающего волю народа.-0-