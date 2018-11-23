Макей и Линднер рассмотрели возможности расширения белорусско-германской промкооперации

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял основателя и председателя международной конференции "Минский форум", представителя руководства германского концерна Schaeffler Group Райнера Линднера, который находится в нашей стране для участия в XVI Минском форуме. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Во время встречи обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-германского сотрудничества в различных областях, возможности расширения промышленной кооперации, деятельность Минского форума.

XVI Минский форум проходит с 22 по 24 ноября. Организатором мероприятия выступает Немецко-белорусское общество. Ключевая тема мероприятия - "Беларусь и ЕС - будущее партнерства: диалог, развитие, дигитализация". Во время дискуссий на площадке Минского форума эксперты обсуждают архитектуру безопасности в Европе, региональное сотрудничество и решение конфликтов в Центральной и Восточной Европе, национальный брендинг Беларуси в Европейском регионе.-0-