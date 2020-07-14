Макей и Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и парламентский заместитель министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании (министр по делам Европейского соседства и Америки) Уэнди Мортон обсудили в телефонном разговоре активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества. Беседа состоялась по инициативе британской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
"Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития белорусско-британского торгово-экономического сотрудничества, обсудили пути его активизации в будущем. Состоялся обмен мнениями о ходе проведения президентской кампании в Беларуси", - проинформировали в пресс-службе.
Владимир Макей пригласил Уэнди Мортона посетить Беларусь, в том числе для проведения двусторонних консультаций, как только позволит эпидемиологическая ситуация.-0-