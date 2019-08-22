Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 августа провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельность Постоянного комитета Союзного государства", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось БЕЛТА, в июле в Минске с Григорием Рапотой встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда глава государства отмечал наличие в белорусско-российских отношениях ряда нерешенных вопросов и заявил, что государственный секретарь должен держать соответствующую ситуацию под контролем, участвовать в этих переговорах как руководитель аппарата Союзного государства. По итогам встречи Президент Беларуси как председатель Высшего государственного совета поручал МИД проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы. В свою очередь Григорий Рапота заверил, что Постоянный комитет готов делать все от него зависящее, чтобы Союзное государство развивалось в соответствии с договором от 1999 года.

Во время встречи с Владимиром Путиным на полях VI Форума регионов Беларуси и России 18 июля в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран. "В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает, - сказал он. - Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы".-0-