Макей и замгоссекретаря США обсудили актуальные темы двусторонних отношений

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили актуальные темы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

По просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской избирательной кампании в Беларуси.-0-