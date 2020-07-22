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Политика
22 июля 2020, 17:50

Макей и замгоссекретаря США обсудили актуальные темы двусторонних отношений

Фото из архива
Фото из архива

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили актуальные темы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

По просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской избирательной кампании в Беларуси.-0-

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