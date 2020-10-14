Макей и Зась обменялись мнениями о ситуации в сфере международной и региональной безопасности

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел сегодня встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Собеседники обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности, высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН. Обсуждены также перспективные направления сотрудничества в рамках ОДКБ, вопросы подготовки к предстоящим в текущем году заседаниям уставных органов организации", - отметили в МИД.-0-