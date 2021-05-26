Макей: инцидент с госфлагом в Латвии привел к взрыву патриотизма и консолидации белорусов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент с белорусским флагом в Латвии привел к взрыву патриотизма и консолидации белорусов. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая в Овальном зале Дома правительства на встрече Александра Лукашенко с парламентариями, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание: "Инцидент с белорусским флагом в Латвии привел к взрыву патриотизма, в том числе и в социальных сетях. Это еще больше нас консолидирует, вплоть до той части общества, которая поддалась ранее на агрессивную риторику. Теперь стало понятно, какой суверенитет они нам готовят: не только будут говорить, что нам делать, как жить, но и под каким флагом жить".

"Меня искренне удивляет лицемерие деятелей, которые заявляют, что санкции точечные, они только для того, чтобы наказать режим, - заявил Владимир Макей. - На самом деле санкции уже не касаются режима. Они касаются жизни каждого белоруса, они четко нацелены на разрушение экономики".

"Западные партнеры озабочены только тем, какие еще санкции принять против белорусов", - констатировал он.-0-