Макей: когда СМИ выступают в роли оппозиционных идеологов, это абсолютно неприемлемо

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда СМИ выступают в роли оппозиционных идеологов, это абсолютно неприемлемо. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, говоря о вопросах свободы слова и работы СМИ в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда ряд СМИ занимают откровенную антиправительственную позицию и выступают в роли оппозиционных идеологов, это абсолютно неприемлемо. Когда ряд неправительственных организаций под видом экологических, гуманитарных проводят откровенно антигосударственную деятельность, это абсолютно неприемлемо. Вполне понятно, что власть была вынуждена принять соответствующие шаги, адекватно отреагировать на подобного рода вещи, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - подчеркнул министр.

Владимир Макей

Владимир Макей наряду с этим уверен, что в Беларуси свобода слова существовала всегда, присутствуют альтернативные точки зрения. "К сожалению, в той ситуации - 2020-й год - многие злоупотребляли этим термином "свобода слова". Имею в виду и ряд СМИ, и ряд конкретных журналистов, которые фактически из объективных журналистов превратились в оппозиционных идеологов. И не скрывали этого. Вместо объективной подачи информации занялись откровенным охаиванием власти. Более того, участвовали в антиправительственных действиях, что в моем понимании далеко от объективной журналистики", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что не будет никакого диалога с теми, кто проводит откровенно антигосударственную политику, призывает к санкциям, требует оказать давление на Беларусь и с удовольствием потирает руки, когда вводится очередной пакет санкций.

Что касается гражданского общества, то оно также существует, уверен Владимир Макей. Более того, планируется разработка законодательного акта о гражданском обществе. "Кто хочет, принимает участие и в конституционном процессе. Ряд общественно-политических сил внесли свои значимые предложения, которые были учтены в новом варианте Конституции. Те, кто хочет, чтобы их голос был услышан, могут донести это до представителей власти", - подчеркнул министр.-0-

Владимир Макей

Фото Максима Гучека