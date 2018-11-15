Макей: Латвия для Беларуси - добрая соседка, важный и надежный партнер

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает историческую связь народов Беларуси и Латвии, а также подчеркивает дружественный и партнерский характер двусторонних отношений. Об этом он заявил сегодня на открытии в Национальном художественном музее выставки "Латвии - 100. История, искусство, традиции" и приеме посольства Латвии по случаю 100-летия провозглашения Латвийской Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства констатировал, что прошедшие годы были наполнены как плохим, так и хорошим, и высказал мнение, что хорошего все-таки было больше. "Сегодня Латвия - это действительно уважаемое европейское государство с сильной экономикой, занимающее достойное место на международной арене. Но для Беларуси Латвия - в первую очередь добрая соседка, надежный и важный партнер", - подчеркнул Владимир Макей.

По его словам, Беларусь и Латвия, народы двух стран имеют много общего, вместе с тем сохраняют свою самобытность и уникальность. Знание истории и культуры, понимание традиций, уважение интересов друг друга служит хорошим фундаментом для развития действительно добрососедских, взаимовыгодных и партнерских отношений.

Министр упомянул малоизвестный, но ярко характеризующий отношения между белорусами и латышами исторический факт. Так, даже на заре становления собственной независимости в 1919 году Латвия уделяла серьезное внимание процессам становления государственности Беларуси. В апреле 1919 года на Мирной конференции в Париже, подводившей итоги Первой мировой войны и решавшей судьбы послевоенного мира, делегация Латвийской Республики распространила меморандум, посвященный белорусам. В документе в частности говорилось, что целью Латвии являлось поддержание дружеских отношений "с этой замечательной страной", имелась в виду Беларусь.

"Мне кажется, что столетие, прошедшее со времени написания этих слов, полностью подтвердило, что отношение наших народов друг к другу и цели, которые стоят перед нами, ничуть не изменились. Живую связь веков подтверждают и судьбы людей", - отметил Владимир Макей.

Он назвал символичным тот факт, что мероприятие в Минске посетил Гунтис Улманис - первый президент Латвии после восстановления независимости в 90-х годах XX века и внучатый племянник председателя Временного правительства, участвовавшего в провозглашении Латвийской Республики в ноябре 1918 года, Карлиса Улманиса.

Министр напомнил, что в прошлом году страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений между современными Беларусью и Латвией. За этот период совместными усилиями удалось добиться многого - есть богатый багаж успешно реализованных проектов, состоявшихся визитов и встреч, подписанных соглашений и четко обозначенных задач на перспективу.

Владимир Макей подчеркнул, что отношения с Латвией в настоящее время вышли на качественно новый уровень, активно развиваются торгово-экономические связи. Однако он отметил, что нынешний уровень еще не предел и сторонам есть над чем работать. "Основа хорошая создана. Наша задача состоит в том, чтобы и дальше ее совершенствовать", - заявил министр.

Самым главным министр назвал тот факт, что созданы необходимые условия для общения простых граждан. Жители приграничных территорий Беларуси и Латвии с 2008 года имеют возможность в упрощенном порядке без виз посещать друг друга. Кроме того, Беларусью было принято решение о 30-дневном безвизовом въезде в нашу страну через Национальный аэропорт, в том числе и в отношении граждан Латвии. Владимир Макей считает это важным в контексте предстоящих II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в июне 2019 года, а также совместного чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге.

Государственная независимость Латвии была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании Народного совета лидеров национального движения.-0-

Фото Оксаны Манчук