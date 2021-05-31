Макей: мир скатывается к этапу "холодная война 2.0"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир скатывается к этапу "холодная война 2.0". На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, наблюдая, как развивается ситуация в нашем регионе, да и в мире в целом, наблюдая рост конфронтации по всем направлениям, можно констатировать, что мы скатываемся к этапу "холодная война 2.0". Если будет происходить вот это вот нагромождение взаимных обвинений в адрес друг друга, причем обвинений действительно таких разрушающих, как это было сделано тем же самым президентом Байденом, можно предположить, что так мы окажемся в шаге от войны горячей", - сказал Владимир Макей.

Он заметил, что на западном фланге происходит всемерное укрепление военного потенциала блока НАТО и военного потенциала союзников Беларуси. "Если раньше говорилось, что силы НАТО или американские контингенты будут находиться там на временной основе, то сейчас все идет к тому, что в прибалтийских государствах, в Польше эти контингенты будут расположены на постоянной основе, причем на ближайшем расстоянии от границы - 10-15 км", - добавил министр.-0-