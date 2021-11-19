Макей: многие европейские политики пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие европейские политики пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, мы видим, что очень многие европейские политики не вникают даже в суть последних событий, тех же самых телефонных разговоров Президента Лукашенко с канцлером Меркель, в суть сделанных Беларусью официальных заявлений. Опять пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг проблем, которых в принципе не существует, которые не поднимались и не обсуждались", - обратил внимание Владимир Макей.

По его мнению, это говорит о том, что в Европейском союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз. "Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности. Об этом нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону. К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.-0-