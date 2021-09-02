Макей: многие в мире уже наелись "демократии" по-американски

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хотела бы выстраивать нормальный диалог с США, но не под давлением. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что пока все действия американской стороны по отношению к Беларуси направлены на то, чтобы разрушить суверенитет и независимость, саму государственность страны. "Я лично так оцениваю все последние заявления и шаги наших американских партнеров", - сказал он.

"Но мы заинтересованы в выстраивании нормального диалога с этой страной, понимая, какую роль она играет в мире. И мы хотели бы иметь нормальные взаимоотношения. Но не под давлением, не под требованиями установить демократию по американскому образцу (уже многие наелись этой демократии в арабских государствах, в Афганистане), а исходя из понимания того, что это должны быть равноправные взаимовыгодные отношения, основанные на принципах международного права", - заявил Владимир Макей.-0-