Макей: мы нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив белорусов зарубежья

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив белорусов зарубежья. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Формат подобных встреч в белорусском внешнеполитическом ведомстве уже стал традиционным. Но, как отметил Владимир Макей, в прошлом году организаторы были вынуждены пропустить заседание: сказалась пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения на поездки и встречи.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив и проведения совместных мероприятий с белорусами зарубежья", - подчеркнул министр.

Владимир Макей

В заседании Консультативного совета приняли участие руководители белорусских организаций за рубежом, представители государственных органов и учреждений, общественных организаций.

Участники мероприятия обсудили итоги совместной работы и перспективы дальнейшего сотрудничества, а также общественно-политическую жизнь в стране.

Владимир Макей констатировал, что совет является важной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия государства и диаспоры. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку соотечественникам в популяризации белорусского языка и культуры за рубежом, в деятельности по сохранению национальных традиций и духовных ценностей.-0-

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Фото Егора Павлющика