Макей: мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусская сторона приветствовала бы более активную роль США в Беларуси. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене", - заявил министр.

По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и по ряду других направлений. "Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес работал здесь более активно. В том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно победить только совместными усилиями. "Они сегодня обсуждались на встрече с Президентом Беларуси. Это и борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом", - перечислил министр.

"Мы считаем, что даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы имеем общий интерес и можем сотрудничать более эффективно", - добавил Владимир Макей.-0-