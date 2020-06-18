Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня во время участия в международной видеоконференции в рамках инициативы "Пояс и путь" подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на право каждого государства самостоятельно определять тактику и стратегию борьбы с распространением коронавируса. "COVID-19 - это новая реальность, и мир должен мобилизовать свои усилия для победы над пандемией и преодоления последующего мирового экономического кризиса. Единственная движущая сила этих усилий должна основываться на здравом смысле. Любая политизация реальности коронавируса может только усугубить вред и отложить выздоровление", - сказал министр.

Он отметил, что взаимные обвинения и торговый протекционизм разрушают давнюю многостороннюю торговую систему, а трудные времена приводят к дискриминации, расизму и ксенофобии, которые не должны иметь места в современном обществе, особенно когда страны сталкиваются с крупнейшим мировым кризисом этого столетия. "Только совместными скоординированными усилиями мы сможем победить вирус и его негативные последствия", - убежден дипломат.

Владимир Макей поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за помощь и высказал заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества с ВОЗ и ООН в духе единства, солидарности и взаимной поддержки. Касаясь участия Беларуси в инициативе "Пояс и путь", министр подтвердил заинтересованность страны в совместных логистических проектах и создании высокотехнологичных производств.

Видеоконференция была организована МИД Китая. Она стала одним из мероприятий, которые проводились по итогам прошлогоднего международного форума "Пояс и путь". Встреча прошла под председательством члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И. В ней приняли участие представители 25 стран, на конференции также выступили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Как рассказали в белорусском МИД, участники дискуссии обсудили борьбу с пандемией коронавируса, пути восстановления экономик, а также реализацию совместных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь".

"По итогам мероприятия было принято совместное заявление, которое призвано содействовать донесению позитивных сигналов стран по укреплению сотрудничества в борьбе с пандемией, продвижению инициативы "Пояс и путь", согласованию подходов в области борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития", - добавили в министерстве.-0-

Фото Оксаны Манчук