Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:45 Освободившийся из СИЗО ограбил цветочный магазин в Гомеле Происшествия
16:36 Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23% Экономика
16:35 В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро В мире
16:31 "Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти Экономика
16:29 Суд вынес приговор по жестокому убийству в Ушачах Происшествия
16:26 Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы В мире
16:25 Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии Политика
16:23 Прокуратура Витебской области требует повысить эффективность борьбы с наркотиками Регионы
16:20 РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту Регионы
16:13 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
16:07 Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды Общество
15:58 Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня Общество
15:54 Евросоюз продлил на год санкции по Крыму В мире
15:53 В Гродно прокуратура помогла признать увольнение сотрудника предприятия незаконным Регионы
15:51 Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев Общество
15:45 Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы В мире
15:41 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!" Экономика
15:40 БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран Экономика
15:34 В 6-й горбольнице Минска пролечили более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19 Регионы
15:29 В России разблокируют Telegram Технологии
15:16 Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ Общество
14:42 В Китае открыли механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток В мире
14:38 МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN Технологии
14:34 Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны Общество
14:32 Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент Общество
14:24 Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси Общество
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19 Общество
14:12 РНПЦ спорта получил гуманитарную помощь из Арабских Эмиратов Спорт
14:11 В Червенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой Происшествия
14:09 Поисковики установили имена двух узников шталага-352 в Масюковщине Регионы
Все новости
Все новости
Политика
18 июня 2020, 16:25

Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии

Владимир Макей
Владимир Макей
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро
В 6-й горбольнице Минска пролечили более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня во время участия в международной видеоконференции в рамках инициативы "Пояс и путь" подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на право каждого государства самостоятельно определять тактику и стратегию борьбы с распространением коронавируса. "COVID-19 - это новая реальность, и мир должен мобилизовать свои усилия для победы над пандемией и преодоления последующего мирового экономического кризиса. Единственная движущая сила этих усилий должна основываться на здравом смысле. Любая политизация реальности коронавируса может только усугубить вред и отложить выздоровление", - сказал министр.

Он отметил, что взаимные обвинения и торговый протекционизм разрушают давнюю многостороннюю торговую систему, а трудные времена приводят к дискриминации, расизму и ксенофобии, которые не должны иметь места в современном обществе, особенно когда страны сталкиваются с крупнейшим мировым кризисом этого столетия. "Только совместными скоординированными усилиями мы сможем победить вирус и его негативные последствия", - убежден дипломат.

Владимир Макей поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за помощь и высказал заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества с ВОЗ и ООН в духе единства, солидарности и взаимной поддержки. Касаясь участия Беларуси в инициативе "Пояс и путь", министр подтвердил заинтересованность страны в совместных логистических проектах и создании высокотехнологичных производств.

Видеоконференция была организована МИД Китая. Она стала одним из мероприятий, которые проводились по итогам прошлогоднего международного форума "Пояс и путь". Встреча прошла под председательством члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И. В ней приняли участие представители 25 стран, на конференции также выступили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Как рассказали в белорусском МИД, участники дискуссии обсудили борьбу с пандемией коронавируса, пути восстановления экономик, а также реализацию совместных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь".

"По итогам мероприятия было принято совместное заявление, которое призвано содействовать донесению позитивных сигналов стран по укреплению сотрудничества в борьбе с пандемией, продвижению инициативы "Пояс и путь", согласованию подходов в области борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития", - добавили в министерстве.-0-

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Макей МИД форумы эпидемия
Новости рубрики Политика
Фото из архива Главы МИД Беларуси и Финляндии обсудили борьбу с последствиями пандемии и сотрудничество с ЕС
Роман Головченко. Фото из архива Головченко представит Беларусь на саммите "Восточного партнерства"
МИД. Фото из архива Беларусь и ЕС обсудили подготовку к видеоконференции глав государств и правительств стран "Восточного партнерства"
Фото МПА СНГ Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг парламентских выборов в Сербии
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Украине Зеленскому передано приглашение Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом
Во время видеоконференции. Фото МИД МИД Беларуси и Китая обсудили перспективы обмена государственными визитами
Главное
Во время совещания "Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства
В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19
Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения - Кунцевич
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19
"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина
Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля
"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях
БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск
Скоропортящиеся продукты следует покупать только в магазинах с холодильным оборудованием - Минздрав
Первый укос трав проведен в Беларуси на 71,4% площадей
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.