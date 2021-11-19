Макей: на примере Беларуси проявилась темная сторона европейской демократии

Владимир Макей. Фото из архива
Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На примере Беларуси проявилась темная сторона европейской демократии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью американской телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА.
Министр назвал абсолютной ложью обвинения со стороны ЕС в создании Беларусью миграционного кризиса как мести в ответ на введенные ранее санкции.
"На примере Беларуси проявилась темная сторона европейской демократии. Вы видели собственными глазами, что произошло на границе за последние несколько дней", - подчеркнул Владимир Макей.-0-