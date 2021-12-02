Макей на СМИД ОБСЕ: под давлением и принуждением проблемы решаться не будут

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД отметил: проблем в регионе много, в том числе в Беларуси. "Но под давлением и принуждением они решаться не будут, - уверен Владимир Макей. - Это логика революционного противостояния. Она была навязана властям Беларуси в 2020 году. Но мы не ищем конфронтации".

Беларусь готова к диалогу внутри и вовне. "Свидетельство тому - конституционная реформа в Беларуси, - продолжил глава белорусского внешнеполитического ведомства. - В рамках инклюзивного процесса она объединила конструктивные силы общества, включая оппозицию. Проект новой Конституции будет в этом месяце вынесен на всенародное обсуждение. В феврале следующего года - на референдум. Ее цель - модернизация политической системы государства, укрепление механизмов сдержек и противовесов, повышение устойчивости к современным вызовам".

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Беларусь готова и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в ОБСЕ. "Мы будем готовы приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе, - сказал министр. - Подытоживая, хочу сказать, что истина - в каждом из нас. И правда тоже в каждом из нас. Хватит ли у всех нас мудрости примирить эти правды?"

"Хотелось бы надеяться на лучшее. Для этого мы все должны понять, что не бывает безвыходных ситуаций - бывают неудобные и неприятные, но необходимые решения", - резюмировал глава белорусского Министерства иностранных дел.-0-