Макей на встрече с новым главой представительства ЕС назвал значимыми достижения в диалоге Минск-Брюссель

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей 10 сентября встретился с главой представительства Европейского союза в Беларуси Дирком Шюбелем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Владимир Макей принял у собеседника копии верительных грамот и обсудил с ним состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом. С учетом давней вовлеченности Дирка Шюбеля в проблематику белорусско-европейских отношений, стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня: развитии договорно-правовой базы, подготовки к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур, реадмиссии, планировании программ финансового содействия ЕС Беларуси, организации в Беларуси мероприятий по линии "Восточного партнерства".
Министр иностранных дел констатировал наличие значимых достижений в диалоге между Минском и Брюсселем. Отметил своевременность назначения в этот момент на пост главы дипмиссии ЕС одного из наиболее опытных кураторов белорусско-европейских отношений с точки зрения закрепления и наращивания достигнутой позитивной тенденции. Выразил надежду на то, что обновление руководства представительства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут способствовать прогрессу в заключении нового основополагающего соглашения Беларусь - ЕС.
Владимир Макей пожелал Дирку Шюбелю успехов в работе на новой должности на благо белорусско-европейских отношений.-0-