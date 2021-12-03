Макей: на западных границах Беларуси идет нагнетание напряженности под прикрытием миграционного кризиса

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западных границах Беларуси идет нагнетание напряженности под прикрытием миграционного кризиса. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что идет нагнетание, будем откровенно говорить, напряженности на наших западных границах под прикрытием миграционного кризиса. Правильно сказал Президент Беларуси о том, что мы не должны совершить ошибок прошлого, когда нас тоже убаюкивали заявлениями о том, что ничего страшного не происходит (речь о начале Великой Отечественной войны. - Прим. БЕЛТА), - отметил Владимир Макей. - Сегодня тоже говорят, что тут и временный контингент размещен на временной основе, и это лишь для того, чтобы закрыть границу. Но в таких ситуациях, когда уровень доверия весьма низок, когда достаточно какой-то маленькой искры, чтобы взорвался пороховой погреб, надо быть очень осторожными и аккуратными, ибо любая ситуация может привести, не дай Бог, к какому-то вооруженному конфликту".

Министр подчеркнул, что Беларусь должна быть готова к адекватной реакции на подобного рода вещи. И глава белорусского государства в своих нескольких интервью четко высказался на сей счет, заметил дипломат.

"Было проведено соответствующее совещание в Министерстве обороны. Я думаю, что по линии Министерства обороны, соответствующих силовых ведомств адекватные ответы будут, если вдруг понадобится. И это могут быть самые жесткие неординарные вещи, о которых тоже заявил глава государства", - предостерег Владимир Макей.-0-