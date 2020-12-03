Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает против надуманного использования отдельными государствами - участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей сегодня на 27-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит онлайн, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На пленарном заседании СМИД глава белорусской делегации подчеркнул необходимость преодолевать сохраняющийся на пространстве ОБСЕ дефицит взаимного доверия и блоковое мышление, соблюдать принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.
Владимир Макей акцентировал внимание на недопустимости принятия государствами-участниками односторонних ограничительных мер, а также отметил контрпродуктивный характер санкций, особенно экономических, которые никогда не достигают своих целей и лишь углубляют пропасть недоверия между странами.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил вклад Беларуси в урегулирование затянувшихся конфликтов на пространстве ОБСЕ, усилия по противодействию транснациональным угрозам и вызовам. Министр призвал сосредоточиться на реальных угрозах безопасности и искать пути выхода из институционального кризиса, с которым столкнулась организация.-0-
Макей с площадки СМИД ОБСЕ подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности