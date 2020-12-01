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Политика
01 декабря 2020, 19:38

Макей на заседании СМИД ОДКБ отметил важность совместных усилий в укреплении международной безопасности

Владимир Макей
Владимир Макей

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Стороны обменялись мнениями об основных тенденциях в развитии глобальной и региональной безопасности, влиянии пандемии COVID-19 на ситуацию в мире. Была отмечена востребованность ОДКБ в динамично развивающейся международной обстановке и необходимость полноценного использования потенциала организации в поддержании международного мира и безопасности, в том числе с учетом развития миротворческой составляющей ОДКБ.

Владимир Макей представил оценки белорусской стороны в отношении ситуации в сфере региональной и международной безопасности. Он констатировал рост недоверия и конфликтного потенциала в международных отношениях.

Министр выразил обеспокоенность дальнейшей эрозией системы международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Владимир Макей подчеркнул важность совместных консолидированных усилий, направленных на укрепление архитектуры международной безопасности и стабильности.

Во время заседания Таджикистан представил приоритетные направления деятельности ОДКБ на период своего предстоящего председательства в Организации в 2021 году.

Министры иностранных дел государств ОДКБ приняли заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, а также одобрили документы, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.-0-

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