Макей: надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены

17 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей надеется на то, что в нынешней ситуации возобладает здравый смысл и у европейских партнеров не появится желание выстраивать новые берлинские стены. Об этом Владимир Макей заявил сегодня в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" по итогам состоявшегося совещания у главы государства по вопросам внешней политики, сообщает БЕЛТА.

Руководитель МИД сказал, что белорусская сторона всегда настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом. Однако, к сожалению, действия партнеров порой не оставляют ничего иного, как адекватно реагировать на негативные шаги в отношении страны. Министр заверил, что белорусская сторона найдет, чем ответить инициаторам подобного рода шагов.

"У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические меры в отношении Беларуси, - заявил глава внешнеполитического ведомства. - Это и целесообразность, и перспектива нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее. Мы работаем над документом в таможенной сфере, где имеется ряд чувствительных вопросов, надо посмотреть на это".

Кроме того, Владимир Макей подчеркнул: "Мы посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, на ряд образовательных программ".

"Но нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации," - заключил глава МИД.-0-

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