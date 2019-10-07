Макей: надо сделать все, чтобы избежать конфронтационной риторики между странами

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных отношениях между странами, к сожалению, присутствует конфронтационная риторика, и нужно сделать все, чтобы избежать ее в будущем. Такое мнение высказал, отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Владимир Макей на полях форума "Минского диалога", передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие страны выдвигают претензии в адрес друг друга. С одной стороны Россия и Запад - с другой, по оси Север-Юг тоже происходят трения, звучат заявления с претензиями. Конфронтационная риторика присутствует. Надо сделать все, чтобы избежать ее в будущем. Надеюсь, форум внесет свой вклад в то, чтобы избежать образования новых разделительных линий не только на нашем континенте, но и в мире в целом", - сказал министр.

"Важно, чтобы разговор шел не в обвинительном уклоне, чтобы стороны не упрекали друг друга в том, что что-то не получается в сфере обеспечения региональной или международной безопасности, а пытались найти решение тех проблем, которые лежат на поверхности, - продолжил он. - Наша задача состоит как минимум в том, чтобы усадить конфликтующие стороны за один стол, чтобы они не высказывали из своих столиц упреки в адрес друг друга, а чтобы сели за один стол переговоров и попытались прийти к какой-то сделке, которая поможет в том числе и в урегулировании конфликтов в нашем регионе".

Например, общеизвестна роль Беларуси как переговорной площадки для урегулирования конфликта в Украине. Отвечая на вопрос, планируется ли участие Беларуси в организации очередной встречи в нормандском формате, Владимир Макей сказал, что пока подобных заявок от зарубежных партнеров в адрес Минска не поступало. "Мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине был завершен как можно скорее, в том числе мы готовы обеспечить встречи в любых форматах, если к нам поступят соответствующие запросы", - заверил он.

Владимир Макей также отметил растущий интерес к форуму, в котором в этом году принимает участие на четверть людей больше, чем в прошлом. "Прибыли очень известные эксперты, политики, действующие и бывшие, из 61 страны мира - это говорит само за себя. Любое такое собрание приносит отдачу, дает серьезные результаты, - сказал он. - Будем надеяться, что это второе масштабное мероприятие сыграет свою роль, и эта площадка превратится в своего рода экспертную Мекку, куда будут приезжать политологи, эксперты по международным отношениям со всего мира".-0-