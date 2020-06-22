Макей наградил посла Сербии знаком отличия дипслужбы "Партнерство"

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей 22 июня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в связи с завершением его дипломатической миссии в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны подвели итоги белорусско-сербского взаимодействия, констатировали его дружественный характер и отметили большой потенциал к продвижению двустороннего взаимовыгодного партнерства. Владимир Макей поблагодарил руководителя сербской дипломатической миссии за совместную плодотворную работу по активизации диалога.

Велько Ковачевич и Владимир Макей. Фото МИД

Министр отметил, что переданная Беларуси 21-22 июня сербская гуманитарная помощь для борьбы с распространением коронавируса является важным жестом поддержки со стороны братского сербского народа.

За личный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Беларусью и Сербией Велько Ковачевич был награжден знаком отличия органов дипломатической службы Беларуси "Партнерство".-0-