Макей находится с рабочим визитом в Германии

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Германию. Соответствующую информацию белорусское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Фейсбук-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

Каких-либо конкретных подробностей и тематики визита не сообщается. Вместе с тем отмечено, что впереди министра ожидает насыщенная двухдневная программа важных встреч и мероприятий в Берлине.

Судя по фотографии программы визита, он проходит 20-22 октября.-0-

Фото МИД Беларуси