Макей находится с рабочим визитом в Швейцарии для участия в мероприятиях по линии ООН

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Швейцарскую Конфедерацию проходит 19-20 апреля для участия в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Программой первого дня визита предусмотрены встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

В фокусе внимания - актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров, белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес.-0-

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