Макей: налицо системный кризис международных отношений

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что в настоящее время налицо системный кризис международных отношений. На это он обратил внимание, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 12 октября в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На наших глазах распадается система глобальной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, которая кропотливо создавалась десятилетиями", - подчеркнул министр.

"Инициатива о создании надежного механизма обеспечения мира и безопасности в Азии, выдвинутая в 1992 году первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, полностью подтвердила свою востребованность и эффективность, - сказал Владимир Макей. - Созданный на ее основе форум стал действенным механизмом превентивной дипломатии, выработки решений по урегулированию региональных конфликтов".

"Убежден, что его трансформация в полноформатную международную организацию - это требование времени. Глубоко символично было бы принять такое решение в юбилейный год тридцатилетия со дня создания. И вот почему. Сегодня на наших глазах распадается система глобальной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, которая кропотливо создавалась десятилетиями. Налицо системный кризис международных отношений. Даже такая важная универсальная организация, как ООН, не справляется оперативно с тревожными вызовами времени, а по многим направлениям вообще говорит голосом Запада", - подчеркнул он.

Министр обратил внимание, что в этих условиях резко возрастает значение различных региональных интеграционных структур, которые более чувствительно воспринимают развитие ситуации на местах. "И поэтому сегодня мощный и самостоятельный, конструктивный голос СВМДА в общем хоре голосов как никогда востребован, важен и актуален. Эффективно противостоять новым вызовам можно только совместными усилиями, опираясь на совокупность потенциалов различных региональных международных объединений и проектов", - сказал министр иностранных дел Беларуси. -0-