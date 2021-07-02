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02 июля 2021, 18:37

Макей напомнил ООН о недопустимости применения экономических санкций

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня выступил с видеообращением на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященном странам со средним уровнем дохода (ССД), сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"В своем выступлении Владимир Макей отметил актуальность принятия всеобъемлющей долгосрочной стратегии системы ООН для устойчивого развития стран со средним уровнем дохода. В качестве положительного примера системного подхода в этом направлении министр привел стратегическую основу Организации Объединенных Наций по промышленному развитию для партнерства с ССД", - рассказали в пресс-службе.

Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул важность оказания системной поддержки со стороны ООН, международных финансовых учреждений и региональных организаций, которая должна учитывать многоаспектный характер развития ССД и национальные потребности. Обратил внимание также на недопустимость навязывания в одностороннем порядке мер экономического развития и применения экономических санкций.

Владимир Макей предложил ввести в регулярную практику проведение заседаний Генеральной ассамблеи ООН по тематике стран со средним уровнем дохода.

Инициатива созыва мероприятий высокого уровня по тематике стран со средним уровнем дохода принадлежит Беларуси. Такое мероприятие проводится в ООН во второй раз.-0-

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Макей МИД ООН санкции
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