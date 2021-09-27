Макей: назрела необходимость внимательно посмотреть на роль ООН в современном мире

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назрела необходимость внимательно посмотреть на роль ООН в современном мире. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил журналистам во время онлайн-подхода к прессе на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Сегодня, как мне кажется, с учетом огромного количества вызовов и угроз, которые возникают постоянно и неожиданно, с учетом усиливающейся конфронтации в отношениях между государствами, на международной арене, с учетом политизации основных принципов, которые закреплены в Уставе ООН, действительно назрела необходимость очень тщательно посмотреть на роль ООН в современном мире и в формировании будущего мироустройства, будущего международного порядка", - заявил министр.

Он отметил, что критикующих ООН сегодня очень много, причем обоснованно. "Потому что ООН, к сожалению, не всегда адекватно и оперативно реагирует на возникающие вызовы и проблемы. Будь то Афганистан, Ближний Восток или иные какие-то регионы, - считает глава белорусского МИД. - ООН не всегда справляется с теми задачами, которые она должна решать".

"Тем не менее, белорусская позиция всегда состояла в том, что ООН является и должна являться главной системообразующей организацией в формировании современного мироустройства и будущего справедливого миропорядка. Наша общая задача, всех государств - не размывать принципиальные основы деятельности ООН, а укреплять их", - подчеркнул Владимир Макей.

Он с сожалением констатировал: наблюдается отход от основополагающих принципов, закрепленных в Уставе ООН. "Беларуси непосредственно пришлось сталкиваться с политизацией ряда вопросов, связанных с нашей внутренней ситуацией. Мы видим, что ООН, вернее ряд структур ООН, в которых преобладают западные государства, государства - члены Европейского союза, говорят голосом Запада, голосом Европейского союза. К сожалению, одномоментно это изменить нельзя", - сказал министр.

Владимир Макей акцентировал внимание на еще одной опасной тенденции. В то время как в Уставе ООН закреплен серьезный и правильный принцип "одно государство - один голос", сегодня можно наблюдать, что этот принцип некоторые страны пытаются размывать и продвинуть расширение сфер влияния неправительственных организаций в Генеральной Ассамблее ООН, придать этим организациям статус, равноценный статусу государства. "На наш взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что мы знаем, кем и как вскармливаются эти неправительственные организации. И мы знаем, в чьих интересах они в данном случае будут действовать", - обратил внимание глава МИД.

По словам Владимира Макея, все выступления, которые звучали в эти дни с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, свидетельствуют о разных подходах государств. В том числе были и такие выступления, которые содержали в основном обвинения и никакого конструктива.

"Но ряд руководителей государств высказали очень серьезные предложения, связанные с текущим развитием ситуации в мире, и предложения относительно решения тех проблем, которые назрели и стоят в нашей повестке дня. Это и пандемия, и вакцинация, и борьба с терроризмом, экстремизмом, борьба с голодом и так далее и тому подобное, - сказал министр. - Поэтому, конечно, сказать, что все, что звучит с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заслуживает внимания, я не могу. Но трибуна была, остается и должна оставаться важным местом для обсуждения проблем, выработки общих подходов по решению этих проблем на основе тех принципов, которые в свое время были с таким трудом выработаны и закреплены в Уставе ООН".

Глава МИД также заверил, что Беларусь будет всецело способствовать укреплению роли ООН как системообразующей организации в обеспечении мира и стабильности на планете.-0-

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