Макей назвал "очень опасным прецедентом" резолюцию СПЧ ООН по ситуации в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прокомментировал журналистам принятие Советом ООН по правам человека резолюции "Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них", сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что на площадке ООН в Женеве состоялось обсуждение срочной резолюции по Беларуси в так называемом Совете по правам человека. "Резолюция была инициирована опять же странами - членами Евросоюза, а в совете они представляют большинство. Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Владимир Макей.

Он пояснил, что по ст.2 Устава ООН организация не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства. А принятая резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Беларуси. "Потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Беларуси, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее и тому подобное. Это однозначно можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства", - отметил он.

По словам министра, белорусская сторона вместе с единомышленниками будет адекватно реагировать на этот документ и предпринимать соответствующие действия для защиты своих интересов.-0-