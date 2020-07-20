Макей назвал сегодняшние кадровые назначения важными в истории белорусской дипслужбы

20 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сегодняшний кадровый день в истории дипломатической службы Беларуси министр иностранных дел Владимир Макей назвал очень важным. Об этом он заявил журналистам после кадровых назначений у Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такого пакета важных стран и такого высокого уровня назначенцев, пожалуй, я не могу вспомнить за историю кадровых дней у Президента за всю мою бытность министром, - отметил Владимир Макей. - Вы видите, что те страны, куда сегодня назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. И наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно".

Министр выразил уверенность, что на все эти посты назначены люди, которые будут ответственно работать в интересах государства.

Владимир Макей, касаясь сферы торгово-экономических взаимоотношений, отметил, что с Великобританией Беларусь в свое время имела товарооборот более $3 млрд, с Нидерландами - более $2 млрд, с США и Казахстаном (в прошлом году) - почти около $1 млрд.

"Австрия играет для нас важную роль и с точки зрения экономического сотрудничества, и как страна, которая является штаб-квартирой многих региональных и международных организаций: ОБСЕ, ряда агентств ООН. Взаимодействие с ними играет огромное значение ", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

"Несмотря на ситуацию с пандемией, у нас продолжаются контакты и с послами этих государств, аккредитованных в Беларуси, и с их коллегами", - заметил он. "Убежден, что ситуация, связанная с отсутствием личных контактов в связи с пандемией скоро закончится, и у нас появится возможность для более тесного обсуждения всех вопросов по дальнейшему поступательному движению навстречу друг другу", - заключил глава МИД Беларуси.

Как сообщалось, Президент назначил сегодня новых послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, а экс-министр финансов Максим Ермолович - в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.

Нынешний посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник согласован на позицию заместителя министра иностранных дел вместо Олега Кравченко. Должность первого заместителя министра иностранных дел займет посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов.-0-