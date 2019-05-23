Макей назвал сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО плодотворным

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал плодотворным сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО с момента вступления нашей страны в данную организацию. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с удовлетворением отмечаем 65 лет плодотворного сотрудничества во имя благородных целей и констатируем, что с момента вступления в ЮНЕСКО наша страна остается верна идеалам организации", - сказал Владимир Макей, который является председателем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Руководитель МИД поздравил присутствующих с юбилейной датой, по случаю которой проводится нынешнее заседание, и поблагодарил представителей секретариата ЮНЕСКО, Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, а также Комиссии России по делам ЮНЕСКО, посольства Украины в Беларуси за участие в этой встрече. "Сегодня особое заседание Национальной комиссии, в нем участвуют не только нынешние ее члены, но и те люди, чья энергия, инициатива, ответственное и творческое отношение к делу в разные годы истории белорусской дипломатии были весомым фактором успешного и результативного развития сотрудничества Беларуси и ЮНЕСКО", - отметил Владимир Макей.

По его мнению, данное заседание - хорошая возможность для того, чтобы, с одной стороны, подвести итоги сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО, с другой - обсудить перспективные направления взаимодействия.

Министр обратил внимание, что в 2017 году Беларусь в пятый раз была избрана в руководящий орган ЮНЕСКО - Исполнительный совет. Рекордное количество голосов в поддержку белорусской кандидатуры - это не только свидетельство авторитета страны на международной арене, но еще и верный знак высокой оценки заслуг нашего государства в области сохранения и развития национального потенциала в сферах образования, культуры, науки и информации.

"Мы поддерживаем инициативы ЮНЕСКО, направленные на развитие сотрудничества между национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО и уверены, что такой подход позволяет развивать и углублять дружеские отношения между странами", - заявил Владимир Макей. Он подчеркнул, что в своей деятельности Национальная комиссия Беларуси по делам ЮНЕСКО уделяет значительное внимание упрочению связей с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО других стран. Особенно динамично развиваются контакты и совместные проекты с национальными комиссиями России, Польши, Литвы и других стран.-0-

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