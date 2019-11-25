Макей назвал уникальным событием визит в Минск министров иностранных дел Швеции и Финляндии

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал уникальным событием визит в Минск сразу двух руководителей внешнеполитических ведомств - Швеции и Финляндии. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Швеции Анн Линде и МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Макея, визит скандинавских коллег уникален с нескольких точек зрения. "Это первый визит двух министров иностранных дел из регионов Северной Европы и Балтийского моря. Я благодарен госпоже Линде за ее инициативу собраться в таком составе, а также господину Хаависто за его согласие. Более того, это первый визит министра иностранных дел Швеции с 1992 года, когда в Минске было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между нашими странами",- пояснил он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей и министр иностранных дел Швеции Анн Линде

Кроме того, это уже третья встреча Владимира Макея с Анн Линде после ее назначения в сентябре текущего года. "За такой короткий период это, как говорят в спорте, тянет на рекорд", - заметил министр.

В числе вопросов, которые обсудили главы МИД, соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии, активизация работы над приоритетами партнерства между Беларусью и ЕС, перспективы заключения базового соглашения с ЕС, вступление Беларуси в ВТО, развитие "Восточного партнерства" после 2020 года.

Анн Линде

На переговорах затрагивались вопросы региональной безопасности. Особое внимание уделялось совместным проектам в области экономики. "Мы крайне заинтересованы в развитии всесторонних торгово-экономических контактов с Швецией и Финляндией",- подчеркнул министр.

Пекка Хаависто

"Традиционным элементом нашего диалога с Евросоюзом, в том числе со шведской и финляндской сторонами, является тематика прав человека, - продолжил он. - Сегодня мы также откровенно обменялись мнением по этим вопросам, в том числе и тем, где наши позиции пока не совпадают".

Владимир Макей поблагодарил коллег за открытый, искренний диалог. "Я уверен, что он пойдет на пользу дальнейшему укреплению двусторонних отношений между нашими странами и взаимодействию по линии Беларусь-Евросоюз",- сказал он.-0-