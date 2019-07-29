Макей назвал весомым вклад Вирсиса в расширение прочного сотрудничества между Беларусью и Латвией

29 июля, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей 29 июля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Республике Беларусь Мартиньшем Вирсисом по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Министр подчеркнул весомый вклад Мартиньша Вирсиса в расширение прочного взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной сферах, а также в области пограничного взаимодействия.

Кроме того, обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также планы по организации совместных мероприятий высокого уровня в ближайшем будущем.-0-