Макей: недопустимы давление и двойные стандарты при оценке ситуации в Беларуси и других странах ОБСЕ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 1-3 декабря посетил с визитом Швецию для участия в 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе выступления на пленарном заседании СМИД Владимир Макей отметил эскалацию конфронтации, появление новых разделительных линий на пространстве ОБСЕ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства, санкционного давления и использования двойных стандартов при оценке ситуации в Беларуси, в том числе в контексте миграционной обстановки на западных границах страны. Он призвал к возвращению диалога в конструктивное русло и реализации мер, ведущих к разрядке напряженности и восстановлению взаимного доверия.

Во время заседания СМИД состоялись также отдельные заседания, в ходе которых главы внешнеполитических ведомств стран - участниц ОБСЕ обменялись мнениями по вопросу повышения эффективности деятельности организации, а также о ситуации в Афганистане.

Владимир Макей принял участие в рабочей встрече министров иностранных дел стран - членов ОДКБ, на которой обсуждены вопросы, связанные с координацией действий на площадке ОБСЕ, а также совместные усилия по реагированию на актуальные вызовы безопасности и противодействию попыткам отдельных стран по вмешательству во внутренние дела суверенных государств, давлению и навязыванию неприемлемой повестки.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства провел серию встреч с руководством ОБСЕ, в том числе профильных офисов организации. Владимир Макей встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи и проинформировал собеседника об актуальной обстановке в Беларуси. Обсуждены подходы заинтересованных сторон к решению миграционного вопроса и их соответствие международному праву и обязательствам в ОБСЕ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул недопустимость давления и применения двойных стандартов при оценке ситуации в Беларуси и других странах - участницах ОБСЕ.

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

На встрече с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро министр иностранных дел Беларуси подтвердил открытость белорусской стороны к выстраиванию взаимоуважительного и непредвзятого диалога. Владимир Макей подчеркнул важность сбалансированного реагирования офисом Терезы Рибейро на нарушения в сфере СМИ в различных странах.

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

Владимир Макей также встретился с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул традиционно стабильную и спокойную обстановку в Беларуси в контексте межэтнических и межнациональных отношений, отметил деструктивность попыток политизации этой темы отдельными странами.

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

На полях мероприятия состоялись встречи министра с главами внешнеполитических ведомств ряда государств - участников ОБСЕ.

В ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности на пространстве ОБСЕ, а также двустороннего взаимодействия. Стороны подтвердили готовность к развитию всестороннего сотрудничества, включая взаимную поддержку на международных площадках.

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

С министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества, ситуация в сфере миграции, подходы сторон к актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

Встреча с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто была использована для развернутого доведения позиции Беларуси по проблемным вопросам взаимодействия с ЕС, для поиска взаимоприемлемых развязок в целях недопущения дальнейшего роста напряженности и взаимного отчуждения.

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

В рамках переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отмечена нацеленность на дальнейшую динамичную реализацию проектов по всем направлениям сотрудничества, а также продолжение практики взаимной поддержки на международных площадках в духе стратегического партнерства.-0-

Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси