Макей: некоторые соседние страны предпринимают конкретные шаги по явному вмешательству во внутренние дела Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые соседние страны предпринимают конкретные шаги по явному вмешательству во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул: "Предпринимаются конкретные шаги, связанные с вмешательством, абсолютным, явным вмешательством во внутренние дела Беларуси. Чего стоят те же самые конкретные указания известных телеграмм-каналов по совершению чуть ли ни диверсий на железных дорогах и так далее, и тому подобное".

"Мы направили соответствующий запрос в адрес Польши, тем более что подобного рода вещи связаны с нарушением как двусторонних юридических документов, так и ряда многосторонних международных юридических документов, - продолжил Владимир Макей. - Мы эту тему будем продвигать на различных международных площадках".

Наряду с этим министр обратил внимание, что Беларусь заинтересована в том, что жить в мире, дружбе и согласии со своими соседями. "Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации поставок и импортных, и экспортных через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность соседей, то, конечно же, будем предпринимать соответствующие шаги", - заявил он.

"Если кто-то хочет пожара в этом регионе, то мы найдем чем ответить инициаторам подобного рода шагов, - заверил глава белорусского внешнеполитического ведомства. - У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические меры в отношении Беларуси. Это и целесообразность, и перспектива нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее. Мы работаем над документом в таможенной сфере, где имеется ряд чувствительных вопросов, надо посмотреть на это. Посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, на ряд образовательных программ".

Министр резюмировал: "Но нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации".-0-