Макей: необходимо извлечь уроки из событий на пространстве СНГ

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь особо подчеркивает необходимость извлечь уроки из событий, произошедших на пространстве СНГ. Об этом заявил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло под председательством руководителя белорусского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси большая честь председательствовать в органах Содружества в год 30-летия СНГ, - сказал Владимир Макей. - На сегодняшнем заседании произошел традиционный обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ. Мы обменялись мнениями о ситуации, складывающейся в нашем регионе, внутри наших государств, а также по вопросам повестки Содружества. Белорусская сторона вновь особо подчеркнула необходимость вынесения уроков из тех событий, которые происходят в нашей стране и в регионе, и отметила важность сплоченного взаимодействия в рамках СНГ".

Владимир Макей отметил, что, несмотря на эпидемиологические ограничения, все исполнительные органы Содружества работают в необходимом режиме. "Под эгидой белорусского председательства уже проведено заседание Экономического совета СНГ, ряд заседаний Совета полномочных представителей и Комиссии по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ, - напомнил он. - Успешно прошел международный экономический форум "СНГ - 30 лет", хотя и в онлайн-формате. В этой связи подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления коллективного подхода в борьбе с эпидемией и координации между санитарными службами наших стран, возобновления пассажирских перевозок, свободного перемещения граждан в нашем регионе".

Глава МИД Беларуси сообщил, что в повестку заседания СМИД вошел важный для всех стран СНГ вопрос укрепления партнерства между внешнеполитическими ведомствами. "Отмечена актуальность включения новых тем в повестку многоуровневых межмидовских консультаций, - подчеркнул он. - Беларусь принимает действенное участие в обсуждении и разработке иных тем, рассмотренных на сегодняшнем мероприятии, таких как заявление в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны, укрепление безопасности и правопорядка, противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Уделено должное внимание развитию спорта и туризма, молодежного сотрудничества, взаимодействию в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли исходя из достигнутого уровня сотрудничества государств Содружества, цифровизации и потребностей национальных экономик".

"Дальнейшая работа в СНГ будет продолжена на основе разработанной белорусской стороной концепцией председательства на этот год, а также плана мероприятий по ее реализации и иных, принятых в прошлом году стратегических документов Содружества", - заявил Владимир Макей.

"Важное значений для реализации намеченной программы будут иметь запланированные на этот год встречи на высшем и высоком уровне, в первую очередь юбилейное заседание Совета глав государств СНГ в октябре этого года в Минске (надеемся оно пройдет в очном формате), в ходе которого ожидается принятие знаковых документов. В соответствии со сложившейся практикой накануне Совета глав государств будет проведено заседание Совета министров иностранных дел 14 октября. Надеемся, что оно тоже пройдет в очном формате", - добавил глава МИД Беларуси.-0-