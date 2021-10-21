Макей неожиданно высказался в поддержку позиции польского премьера Моравецкого и объяснил причину

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем аккаунте в социальной сети Facebook высказался в поддержку тезисов, озвученных премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во время недавних слушаний в Европарламенте. Глава белорусского МИД в частности провел параллели между высказываниями польского премьера и Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Друзья, предлагаю пройти небольшой тест. Хочу поделиться с вами несколькими цитатами одного, уверен, весьма известного вам политика современности. Понимаю, что рискую быть подвергнутым критике, так как мне регулярно и с разных сторон ставят в укор поддержку подобного политического курса. И тем не менее", - так начал свой пост в соцсети глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Дальше он приводит ряд цитат, которые БЕЛТА публикует в неизменном виде:

"...К сожалению, мы до сих пор слышим о разделении на лучшее и худшее. Слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов";

"Правила игры должны быть одинаковы для всех… Недопустимо навязывать свои решения другим без законного основания. Поэтому тем более неприемлемо использовать для этой цели язык финансового шантажа, говорить о штрафах или использовать еще более широкие слова… Я отвергаю язык угроз, угроз и вымогательства… Этот шантаж становится методом политики в отношении одного из государств… Демократии так не поступают";

"Конституционный плюрализм означает, что есть пространство для диалога между нами, нашими правовыми системами. Однако нельзя позволять отдавать инструкции и приказы государствам. Европейский союз заключается не в этом. Если мы хотим сотрудничать друг с другом, мы должны признать существование этих различий, мы должны принять их, мы должны уважать друг друга";

"Доходящие до нас патерналистские поучения о демократии, верховенстве закона, о том, как мы должны формировать нашу собственную Родину, о том, что мы делаем неправильный выбор, что мы слишком незрелы… являются фатальным направлением нарратива, предлагаемого некоторыми. Штрафы, репрессии экономически более сильных стран против тех, кто все еще борется с наследием нахождения на плохой стороне "железного занавеса" - это неправильный путь".

Владимир Макей делает вывод, что сказанное слово в слово повторяет суть многократных заявлений руководства Беларуси и лично Президента Лукашенко, обвиняемого в "авторитаризме" и даже "диктаторстве".

"Соль, однако, заключается в том , что произнесено это "демократом" Моравецким, премьер-министром Польши во время недавних слушаний в Европарламенте. Есть, конечно, спорные моменты, но в целом хочу искренне поддержать господина Моравецкого в его праведном гневе против цивилизационного шантажа и экономического принуждения. Очень точные, а главное своевременные, подходы демонстрируют польские коллеги", - подчеркнул глава МИД.

"На этом фоне нет даже смысла рассуждать о "двойных стандартах" или вообще о каких-либо стандартах, ибо и так все ясно. Или я не прав?" - отметил он в заключение, оставив место для возможной дискуссии.-0-