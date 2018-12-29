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Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине

Политика 29.12.2018 | 20:51
Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 19 декабря в интервью японской телерадиокомпании NHK, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы считаем, что украинский конфликт является сегодня главной угрозой европейской региональной безопасности. Нужно незамедлительно заняться его разрешением, - сказал Владимир Макей. - Мы стараемся сыграть свою роль, не навязываясь в посредники, как говорит глава белорусского государства, но мы стараемся предпринять максимум усилий по разрешению этого конфликта".

Благодаря встрече в "нормандском формате", которая прошла в Минске в феврале 2015 года, было остановлено активное вооруженное противостояние на востоке Украины. Беларусь обеспечивает регулярное проведение трехсторонней контактной группы ОБСЕ. Заседания этой группы проходят два раза в месяц в Минске. "Мы проводим регулярные контакты, в том числе на высшем уровне, с обеими сторонами, пытаясь убедить их находить точки соприкосновения, точки сближения, для того чтобы прекратить это вооруженное противостояние и обеспечить мир и стабильность на востоке Украины", - добавил министр.

Президент Беларуси в свое время выдвинул несколько инициатив, еще в 2014 году предложил свои услуги по большей вовлеченности Беларуси в разрешение этого спора. В частности, он предложил направить вооруженный миротворческий контингент Беларуси. Понятно, что с привлечением других государств, чтобы обеспечить контроль на российско-украинской границе и на линии противостояния между востоком и остальной частью территории Украины.

По словам Владимира Макея, Беларусь кровно заинтересована в том, чтобы все стороны проявили искреннюю заинтересованность в разрешении и урегулировании этого конфликта. Никому не надо здесь стремиться получить какие-то политические или иные дивиденды - ни к чему хорошему это не приведет, уверен он.

"С учетом того, что наша экономика открытая (мы продаем 60-70% товаров, которые производим в Беларуси), мы очень зависим от внешних рынков. Поэтому мы хотели бы, чтобы в нашем регионе и других регионах были спокойствие, мир и стабильность, что позволило бы нам эффективно торговать и работать на этих рынках. Поэтому философия нашей внешней политики состоит в том, чтобы уходить от этой сегодняшней конфронтации", - отметил министр.

По его словам, именно поэтому Президент Беларуси еще в 2017 году выдвинул идею так называемого всеобъемлющего диалога, который был бы направлен на то, чтобы все конфликтующие стороны сели за стол переговоров и вместо того, чтобы выяснять отношения на поле боя, за столом переговоров начали бы разговор о том, как нам противостоять более актуальным глобальным вызовам и угрозам, которые мы наблюдаем сегодня. Это и терроризм, и кибертерроризм, и торговля людьми, и международная преступность, и многое другое. Мы считаем, что только через диалог, через объединительную, а не разделительную международную повестку дня мы можем добиться мира, спокойствия в нашем регионе, а также в глобальном контексте.

В интервью также были затронуты вопросы белорусско-российского взаимодействия. Владимир Макей отметил, что Беларусь и Россия имеют тесные отношения во всех сферах и областях. "Мы являемся союзниками, которые сотрудничают и в военной сфере, и в политической, и в торгово-экономической, и в гуманитарной. В рамках Союзного государства, которое существует с 1999 года, мы достигли очень многого, - сказал он. - Я считаю, что главным достижением является обеспечение равных прав для граждан Беларуси и России. Сегодня граждане Беларуси не чувствуют себя чужими в России и, соответственно, россияне - в нашей стране. Они могут спокойно учиться, работать, приобретать недвижимость, получать медицинскую помощь и т.д. Поэтому можно действительно говорить о братских отношениях между Беларусью и Россией".

Но это, к сожалению, не означает, что между дружественными государствами не могут возникать споры и разногласия, добавил министр. К великому сожалению, иногда в отношениях появляются моменты, связанные, по его словам, с поверхностной, искусственной бухгалтерией, когда подсчитывается, кто и сколько положил на чашу весов в той или иной сфере сотрудничества и кто кому должен. "Мы исходим из того, что мы - братские, дружественные государства и, работая в рамках и Союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал Владимир Макей.

"Но не надо рассматривать эти вещи как трагические. Мы находимся в постоянном диалоге, и жизнь показывает, что мы всегда решали эти вопросы в рамках откровенного, искреннего диалога с нашими российскими друзьями. Мы намерены продолжать курс на дальнейшее углубление и развитие отношений с Российской Федерацией. В любом случае стороны всегда будут взаимовыгодно решать проблемные вопросы, которые иногда возникают", - уверен руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. Россия и Беларусь являются друг для друга главными торгово-экономическими партнерами.

В то же время Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь, как любое независимое государство, стремится проводить и проводит внешнюю политику, торгово-экономическую политику исходя из собственных национальных интересов. "Мы исходим в нашей политике из того, что необходимо нашей стране, что важно для нашего народа, - сказал он. - Беларусь как независимое, суверенное государство всегда стремилось проводить и будет проводить абсолютно независимую внешнюю политику, которая направлена на благо народа".-0-

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Теги
конфликты, Макей, МИД, Украина
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