Макей о давлении Запада: Беларусь выбрана как страна, которую надо образцово-показательно наказать

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выбрана как страна, которую надо образцово-показательно наказать. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, говоря о санкциях и давлении со стороны Запада, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр констатировал, что санкционное давление Запада усилилось и его цели даже не маскируются - им нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения, чтобы оно захотело осуществить попытку свергнуть власть, а что будет потом - никто не думает. "В сегодняшнем геополитическом контексте достижение обозначенных приоритетов является для Евросоюза очень важным, если не жизненно необходимым. Беларусь выбрана как страна, которую нужно образцово-показательно наказать, дабы таким образом продемонстрировать свои силы и геополитический вес. Чтобы другим неповадно было", - сказал Владимир Макей.
Говоря о прошедшем 2021 годе, глава МИД констатировал, что во внешнеполитическом плане пришлось большую часть времени и энергии посвящать не созиданию, а противостоянию ряду вызовов и угроз, напрямую затрагивающих национальные интересы. "Нам пришлось на деле жестко отстаивать суверенитет и независимость Беларуси в прямом понимании этого слова", - сказал он.
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Фото Максима Гучека