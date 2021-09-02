Макей о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал журналистам миграционный кризис, сложившийся на западном направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД отметил, что во многих международных организациях тон задают страны ЕС, поддерживая так называемую солидарность. "Хотя иногда она приводит совершенно к обратному, негативному эффекту", - обратил внимание Владимир Макей.

"Считаю, что все то, что происходит сейчас на наших западных границах, - это следствие политики самого же ЕС, западных стран. Этот кризис возник в умах западных политиков", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Беларусь всегда свято и до запятой соблюдала все положения договоров с западными партнерами, чего не скажешь о них. Так, ЕС отказался выполнять ранее подписанное соглашение о реадмиссии. Им в том числе предусматривалось строительство приемников для нелегальных мигрантов на территории Беларуси, укрепление пограничной инфраструктуры, обустройство границ.

Министр также прокомментировал заявление о введении Польшей чрезвычайного положения на границе с Беларусью. "Когда наводнения случались в прошлые годы, ничего не вводилось, когда пандемия охватила всю Польшу, ничего, а 32 беженца появились на приграничной территории - и вводят чрезвычайное положение. Наверное, действительно они представляют огромную угрозу для Польши", - с иронией отметил глава МИД.

Он особо отметил, что ЕС даже отказывается проводить консультации по вопросам миграции. Владимир Макей подчеркнул, что ни о какой гибридной войне со стороны Беларуси не может быть речи, и подобные заявления он назвал абсурдными. "Мы понимаем, почему так делается. Это попытка демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои попытки введения дальнейших санкций", - сказал Владимир Макей.-0-