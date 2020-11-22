Макей о многовекторности: Беларусь наряду с главным российским вектором не отказывается от сотрудничества по другим направлениям

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь наряду с главным российским вектором взаимодействия не отказывается от сотрудничества по другим направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику, - подчеркнул глава белорусского МИД. - В этом лежит выживание Беларуси как государства". Но это не означает, что наша страна со всеми будет дружить в равной мере. Меняется расстановка сил, и Беларусь должна учитывать то, как к ней относятся другие партнеры.

"Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнером, - продолжил министр. - И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении".

При этом Беларусь не собирается отказываться от других векторов взаимодействия. "Мы более 50% нашего экспорта поставляем в страны Европейского союза, дальней дуги, дальнего зарубежья, другие государства", - обратил внимание министр иностранных дел.-0-