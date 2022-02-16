Макей о напряженности вокруг Украины: никто не собирается нападать

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркивает, что никто не собирается нападать на Украину, что в том числе было заявлено во время недавнего телефонного разговора министров обороны Беларуси и Украины. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам министра, телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. Он подчеркнул, что Беларусь всегда выступает за открытый диалог и готова вести его по любым чувствительным вопросам.
"Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, в первую очередь для украинской. С нашей стороны четко прозвучало заявление о том, что никто не собирается нападать", - сказал министр.-0-