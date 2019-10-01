Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о размещении военной базы России на территории Беларуси не стоит на повестке дня в отношениях двух государств. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью информагентству РБК, текст которого размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, с чем был связан отказ Минска размещать военную базу России на территории Беларуси (об этом решении белорусской стороны рассказал ранее в интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров) и обсуждается ли этот вопрос сейчас.

"Что касается принятия самого решения по размещению или неразмещению базы, того или иного военного объекта в Беларуси и возможного влияния внешних сил на принятие этого решения, хочу сказать однозначно: никогда Беларусь не будет принимать какое-то принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил. Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа соответствия этого нашим национальным интересам. Это основной принцип", - подчеркнул Владимир Макей.

"Что касается самого предложения - размещать или не размещать базу на территории Беларуси, то вы знаете, с учетом развития современных технологий нет смысла в таком решении. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе, - сказал министр. - И потом, зачем размещать на территории Беларуси дополнительные военные объекты - военно-воздушную базу, о которой шла речь, если сегодня те же самые ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения".-0-