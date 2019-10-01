Макей о внешней политике Беларуси: мы не собираемся дружить с кем-то в ущерб или против России

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и не собирается дружить с кем-то в ущерб или против России. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью информагентству РБК, текст которого размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как, по мнению главы белорусского МИД, в России воспринимают наметившееся потепление отношений Беларуси и США, а также активизацию сотрудничества с Евросоюзом, Владимир Макей сказал: "Судя по тем заявлениям, которые прозвучали из уст отдельных политиков в России, по-разному. Но мы всегда говорили и будем говорить о том, что не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России. Буквально недавно наш Президент сказал об этом".

"Я не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность относительно того, что Беларусь стремится нормализовать отношения с США. По-моему, между Россией и США существуют намного более продвинутые отношения, в том числе и институциональные, происходят регулярные встречи на высшем уровне. Нет смысла подозревать Беларусь в попытках, как это иногда говорится, уйти на Запад или куда-то еще. Никуда мы не убежим с того места, где находимся", - отметил министр.

"Наши отношения вообще с Западом не так продвинуты, как у России. У России намного более активные отношения и с США, и с Европейским союзом, где существуют соответствующие институциональные структуры Совет Россия-ЕС, и с НАТО, где существует Совет Россия-НАТО. Поэтому для нас непонятна реакция некоторых, мягко говоря, неумных и невежественных политиков и депутатов в России, например, на нашу готовность подписать соглашение об облегчении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, - сказал Владимир Макей. - Знаете, Россия заключила это соглашение с Европейскими сообществами еще, по-моему, в 2006 году. И когда некоторые российские депутаты говорят, что тот факт, что Беларусь готова заключить эти соглашения с Европейским союзом сегодня, - это является недружественным, враждебным шагом в отношении России, знаете, я не то что удивлен, я не могу даже подобрать слова, чтобы выразиться, как можно охарактеризовать подобного рода заявления".

"Еще раз повторюсь, никуда Беларусь не собирается уходить. Невозможно подняться вдруг всей страной и перенестись на Запад или в Северную Америку. Мы живем на нашей территории, мы живем в центре Европы, мы останемся здесь, но мы исходим из того, что должны иметь сбалансированные отношения со всеми направлениями света, понимая, что, конечно же, Российская Федерация для нас является исключительно важным, самым важным, главным и политическим, и торгово-экономическим, и иным партнером", - подытожил Владимир Макей.-0-